Του Μάκη Συνοδινού

Χειροπέδες σε μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές οχημάτων σε περιοχές της Αττικής και διαρρήξεις σε ΑΤΜ σε περιοχές της επαρχίας έβαλαν αστυνομικοί της ασφάλειας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, προηγήθηκε οργανωμένη επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής Κυψέλη, Ασπρόπυργος, Πετρούπολη, Αχαρνές, Νέο Κόσμο και Χαλάνδρι για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μελών τα οποία όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το Skai.gr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Από την έρευνα των Αρχών διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες είχαν ιεραρχικά διαρθρωμένη και δομημένη ομάδα, με προοπτική διαρκούς και σχεδιασμένης δράσης, αποσκοπώντας στην τέλεση διακεκριμένων κλοπών Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων και διαρρήξεων ΑΤΜ Τραπεζικών Καταστημάτων, με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι λίγους μήνες πριν την απόπειρα διάρρηξης στο ΑΤΜ στην Κυλλήνη, είχε σχηματισθεί δικογραφία από το Τ.Α. Τρίπολης σε βάρος ενός εκ των κατηγορουμένων για ομοειδή αδικήματα. Συγκεκριμένα, σε έλεγχο σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε έτερος δράστης, είχαν ανευρεθεί διαρρηκτικά εργαλεία και εκρηκτικός μηχανισμός, τα οποία σκόπευε ο κατηγορούμενος να χρησιμοποιήσει για να διαρρήξει ΑΤΜ στην περιοχή.

Το γεγονός ότι συνελήφθη ο συνεργός του και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος και του ίδιου, δεν ήταν αρκετό για να μεταστρέψει την εγκληματική συμπεριφορά του, αποκαλύπτοντας τη θρασύτητα με την οποία αντιμετώπιζε τις Αρχές. Και οι δύο συλληφθέντες είναι παλιοί γνώριμοι των Αρχών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.