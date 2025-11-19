Τηλεφωνικές απάτες: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 37χρονη πρώην πρωταθλήτρια

Της Έλενας Γαλάρη

Ελεύθερη με τον περιοριστικό ορό της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά τον μήνα αφέθηκε μετά την απολογία της η 37χρονη αθλήτρια που είχε συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες, η οποία κατηγορείται ότι εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, συνδράμοντας τον αδελφό της, ο οποίος λειτουργούσε ως «εισπράκτορας».

Κατά την απολογία της η ίδια αρνήθηκε την οποιαδήποτε εμπλοκή της στο κύκλωμα.

Πηγή: skai.gr

