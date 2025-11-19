Λογαριασμός
Τηλεφωνικές απάτες: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 37χρονη πρώην πρωταθλήτρια

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, συνδράμοντας τον αδελφό της, ο οποίος λειτουργούσε ως «εισπράκτορας».

τηλεφωνικές απάτες

Της Έλενας Γαλάρη

Ελεύθερη με τον περιοριστικό ορό της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά τον μήνα αφέθηκε μετά την απολογία της η 37χρονη αθλήτρια που είχε συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες, η οποία κατηγορείται ότι εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες. 

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, συνδράμοντας τον αδελφό της, ο οποίος λειτουργούσε ως «εισπράκτορας».

Κατά την απολογία της η ίδια αρνήθηκε την οποιαδήποτε εμπλοκή της στο κύκλωμα.

