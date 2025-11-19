Συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς τα έργα στο γήπεδο του Βοτανικού, που θα αποτελέσει τη νέα έδρα του Παναθηναϊκού, ενώ στις εγκαταστάσεις του θα μπορεί να αγωνίζεται και η Εθνική Ελλάδας.

Το μεγαλεπήβολο έργο αρχίζει να παίρνει μορφή, με τις εργασίες στο εργοτάξιο να είναι πυρετώδεις.

Το νέο ποδοσφαιρικό «παλάτι» του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό θα έχει χωρητικότητα 40.000 θέσεων, θα είναι διεθνών προδιαγραφών FIFA & UEFA 4 αστέρων.

Η αρένα θα περιλαμβάνει 1.300 θέσεις σε σουίτες, 325 υπόγειες θέσεις πάρκινγκ και επτά εμπορικά καταστήματα.

Στο Βοτανικό θα δημιουργηθούν, επίσης, οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και του Δήμου Αθηναίων, χώροι πρασίνου, αλλά και αστικές υποδομές.

Οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη θα περιλαμβάνουν μία κεντρική αρένα 3.100 θέσεων για βόλεϊ, μπάσκετ, futsal, μπάσκετ με αμαξίδιο, χάντμπολ και ενόργανη γυμναστική, μία ανοικτή πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων με στέγαστρο χωρητικότητας 500 θέσεων για κολύμβηση, καταδύσεις και υδατοσφαίριση, καθώς και προπονητήριο αθλοπαιδιών 200 θέσεων για χρήσεις αμφιθεάτρου, αίθουσας εκδηλώσεων.

Τέλος, θα περιλαμβάνουν και υπόγειο χώρο στάθμευσης 125 θέσεων, καθώς και τα γραφεία του συλλόγου, μπουτίκ, καφέ και εστιατόριο.



