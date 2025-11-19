Δολοφονία Λάλα: Μυστήριο με το όχημα των εκτελεστών - Το είχε νοικιάσει μυστικός σύμβουλος του ΣΥΡΙΖΑ

Με βαρύ κατηγορητήριο βρίσκονται σήμερα ενώπιον του ανακριτή οι 4 συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, ενώ μυστήριο πλανάται γύρω από το όχημα το οποίο είχαν χρησιμοποιήσει σε προηγούμενη απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς φέρεται να το είχε νοικιάσει πρώην μυστικός σύμβουλος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Οι φερόμενοι ως δράστες κατηγορούνται για σειρά κακουργηματικών πράξεων εκ των οποίων, για κακουργηματική οργάνωση, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, ανθρωποκτονία από πρόθεση, διακίνηση ναρκωτικών. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Αθήνα καθώς οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός 34χρονου στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έλενας Γαλάρη, οι δράστες φέρεται να έχουν χρησιμοποιήσει για την απόπειρα αυτοκίνητο το οποίο ανήκει σε επιχειρηματία, οπότε δεν αποκλείεται να κληθεί και ο ίδιος να εξηγήσει πώς βρέθηκε το όχημα που είχε μισθώσει στο όνομά του, στα χέρια των φερόμενων ως δραστών.

Οι κατηγορούμενοι δεν αποκλείεται να ζητήσουν και να λάβουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου, ο επιχειρηματίας αυτός ήταν μυστικός σύμβουλος στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μπαινοέβγαινε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το αυτοκίνητο, γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας που χρησιμοποιήθηκε για την απόπειρα δολοφονίας του 34χρονου, είχε πλαστές πινακίδες. Οι δράστες πήγαν στην Καισαριανή και εκεί τοποθέτησαν τις κανονικές πινακίδες. Από αυτές, οι αστυνομικοί κατέληξαν σε μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων.

Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας αποκαλύφτηκε πως είχε νοικιάσει το αυτοκίνητο από το 2023 και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ενοικιάσεων μάλιστα ανέφερε πως τον είχε πάρει τηλέφωνο για να το επιστρέψει, αλλά δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί του.

Μάλιστα, ούτε οι αστυνομικοί έχουν καταφέρει να βρουν τον επιχειρηματία, ενώ το πώς βρέθηκε το όχημα αυτών στα χέρια των φερόμενων δολοφόνων του Λάλα, παραμένει μυστήριο, το οποίο μένει να λύσουν οι Αρχές.

