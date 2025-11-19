Πετρούπολη: Συνελήφθη 16χρονος με μπαλτά έξω από το 1ο ΕΠΑΛ

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί όταν 16χρονος συνελήφθη έξω από το 1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης έχοντας στην κατοχή του έναν μπαλτά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν τις 8 το πρωί όταν μετά από έλεγχο αστυνομικών της ομάδας ΟΠΚΕ, ο 16χρονος με καταγωγή από την Αλβανία εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του μπαλτά 29 εκατοστών.

Μετά τη σύλληψη, ο 16χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχολείο τελούσε υπό κατάληψη μέχρι την περασμένη Παρασκευή.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.