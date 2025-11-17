Τηλεφωνικές απάτες: Συνομιλίες που «καίνε» την 37χρονη πρώην πρωταθλήτρια

Του Μάκη Συνοδινού

Κέρδισε τις καρδιές των Ελλήνων για την αφοσίωση, την πειθαρχία και το ταλέντο της στην ενόργανη γυμναστική. Χειροκροτήθηκε για τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σήμερα βρίσκεται κατηγορούμενη ως μέλος του κυκλώματος των Ρομά, που πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες.

Ο λόγος για τη 37χρονη πρώην αθλήτρια η οποία συγκαταλέγεται στους 44 συλληφθέντες κυκλώματος με λεία 7,6 εκ. ευρώ.

Η ίδια η αθλήτρια αρνείται κάθε ανάμειξη στο κύκλωμα ωστόσο τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους Αρχές, την «καίνε».

Η πρώην πρωταθλήτρια με τα χρυσά μετάλλια και τις μεγάλες διακρίσεις φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στο ξέπλυμα χρημάτων, ενώ στο κύκλωμα θέση «κλειδί» - του εισπράκτορα - φέρεται να είχε ο αδερφός της.

Οι συνομιλίες που φέρνει στη δημοσιότητα το skai.gr μεταξύ του αδερφού της και άλλου μέλους του κυκλώματος αλλά και με την ίδια την πρώην πρωταθλήτρια, φέρεται να την «έκαψαν» και οι αστυνομικοί σε μια γιγάντια επιχείρηση τη συνέλαβαν ως μέλος του κυκλώματος.

- Αδερφός 37χρονης αθλήτριας: Έλα. Να σε ρωτήσω, άμα δώσω στη… (Αναφέρει το όνομα της αθλήτριας) μετρητά μπορεί να μου βάλει από σένα για να μη φαίνονται στην κάρτα μου ή όχι;

- Μέλος κυκλώματος: Αν της δώσεις εσύ μετρητά ή εγώ;

- Αδερφός 37χρονης αθλήτριας: Εγώ. Για σένα.

- Μέλος κυκλώματος: Τι θες να πάρεις;

- Αδερφός 37χρονης αθλήτριας: Όχι, πρέπει να τα βάλω στην κάρτα να έχω για να μην... Απλά δεν μπορώ να τα βάλω εγώ γιατί είναι μαύρα.

Από την άρση απορρήτου προκύπτουν και συνομιλίες του αδερφού της 37χρονης, ενός φερόμενου ως εισπράκτορα του κυκλώματος με την ίδια:

- Αδερφός 37χρονης αθλήτριας: Έλα

- 37χρονη αθλήτρια: Έλα. Πόσα λεφτά θες;

- Αδερφός 37χρονης αθλήτριας: Απλά άσε με να κάνω αυτό που θέλω αν γίνεται. 1,5 άμα έχεις.

- 37χρονη αθλήτρια: Τα άφησα στο σπίτι. Να πάω να τα πάρω;

- Αδερφός 37χρονης αθλήτριας: Είσαι μακριά;

- 37χρονη αθλήτρια: Όχι, στο … (αναφέρει τοποθεσία) είμαι

- Αδερφός 37χρονης αθλήτριας: Αν μπορείς. Να τα βάλεις.

Σε άλλη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο αδερφών αναφέρονται τα εξής:

- 37χρονη αθλήτρια: Ναι

- Αδερφός 37χρονης αθλήτριας: Κοιμάσαι;

- 37χρονη αθλήτρια: Ναι. Για πες.

- Αδερφός 37χρονης αθλήτριας: Ααα

- 37χρονη αθλήτρια: Πες.

- Αδερφός 37χρονης αθλήτριας: Να σου βάλω λίγο στην κάρτα να πατήσεις εντάξει, αποδοχή,

- 37χρονη αθλήτρια: Ααα

- Αδερφός 37χρονης αθλήτριας: Γιατί η δικιά μου έχει κολλήσει.

- 37χρονη αθλήτρια: Γιατί;

- Αδερφός 37χρονης αθλήτριας: Η δικιά μου κόλλησε. Δεν περνάει.

- 37χρονη αθλήτρια: (ακατάληπτα)

- Αδερφός 37χρονης αθλήτριας: Τι;

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις του είδους της, τα τελευταία έτη, με τις περιπτώσεις εξαπάτησης να ξεπερνούν τις 1.100.

