Με στόχο την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα τον Σεπτέμβριο του 2023 και των περιοχών του Έβρου, που επλήγησαν από πυρκαγιές το Καλοκαίρι του 2023, υλοποιείται η δράση «Thessaly Evros Pass 2024» συνολικού προϋπολογισμού 4.45 εκατ. ευρώ.

Ο σχεδιασμός της δράσης προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3172/04.06.2024) των Υπουργών Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, Εσωτερικών Νίκης Κεραμέως, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, καθώς και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρη Θεοχάρη και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου.

Η πλατφόρμα για το «Thessaly Evros Pass 2024» θα τεθεί σε λειτουργία στο τέλος Ιουνίου μέσω του vouchers.gov.gr. Αφορά σε άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες, τις οποίες οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι και την τελευταία ημέρα της επιλεχθείσας φάσης, για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις παραπάνω πληγείσες περιοχές.

Ποιοι προορισμοί εντάσσονται στο πρόγραμμα

Πιο συγκεκριμένα το Πρόγραμμα θα χωρίζεται σε τρεις προορισμούς:

Thessaly A για τους Δήμους: Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς Μουρεσίου και τις Δημοτικές Ενότητες: Αγριάς, Πορταριάς, Αρτέμιδος και Μακρυνίτσης του Δήμου Βόλου

Thessaly B για τους Δήμους Λίμνης Πλαστήρα, Αγιάς, Τεμπών, Πύλης (πλην των Δημοτικών Ενοτήτων Γόμφων και Πιαλείων) και Μετεώρων

Evros για το Δήμο Σουφλίου και τη Δημοτική ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Καθώς και σε τρεις ημερολογιακούς κύκλους:

Ιούλιος – Αύγουστος

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος

Νοέμβριος – Δεκέμβριος

Ποιους αφορά

Επισημαίνεται ότι το «Thessaly Evros Pass 2024» δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, ενώ δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες πολιτών:

Όσοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022

Όσοι δεν έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία στους επιλεχθέντες προορισμούς, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022

Όσοι δεν είναι ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για την περίοδο 2023-2024

Το «Thessaly Evros Pass» υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.



