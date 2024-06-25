Άμεσα πρέπει να ληφθούν μέτρα ασφαλείας στο σύνολο του Μπιτ Παζάρ στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παλαιοπωλεία, καθώς υπάρχει κίνδυνος για την κυκλοφορία του κοινού, αποφαίνεται σε έκθεσή της η Πολεοδομία, μετά από αυτοψία σε όλους τους χώρους.

Σημειώνεται ότι η αγορά του Μπιτ Παζάρ που έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέα, είναι ένα ιδιωτικό κτιριακό συγκρότημα και η πλατεία της είναι ο ακάλυπτος των γύρω χτισμάτων.

Βρίσκεται βόρεια της οδού Αριστοτέλους σε κοντινή απόσταση από την Ρωμαϊκή Αγορά.

Η έκθεση της πολεοδομίας

Η έκθεση συντάχθηκε μετά το άνοιγμα τρύπας σε στοά, τον Ιανουάριο του 2024 όπου είχαν πέσει μέσα και είχαν τραυματιστεί δύο άτομα.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που έχει περιέλθει το Μπιτ Παζάρ είναι ότι το περασμένο Σάββατο το απόγευμα έπεσαν σοβάδες από το περβάζι κλειστού καταστήματος επί της Τοσίτσα, χωρίς να τραυματιστεί κανείς και ο χώρος αποκλείστηκε με κορδέλα.

Στην έκθεση που θυροκολλήθηκε στις 17 Ιουνίου 2024, ο υπάλληλος της Πολεοδομίας αποφαίνεται ότι υπάρχει κίνδυνος ασφάλειας κυκλοφορίας του κοινού στο σύνολο των εσωτερικών στοών, στον εσωτερικό αύλειο χώρο του ακινήτου και στα πεζοδρόμια επί των οδών Τοσίτσα, μεταξύ των αριθμών 3 και 9 και Ολύμπου, μεταξύ των αριθμών 68 και 70.

Αναφέρεται δε ότι οι ιδιοκτήτες «οφείλουν ΑΜΕΣΩΣ να λάβουν μέτρα ασφαλείας με ευθύνη αρμόδιου ιδιώτη μηχανικού που θα οριστεί από τους ίδιους για να αποτρέπεται η πρόκληση ατυχημάτων, π.χ. τοποθέτηση σταθερού εμποδίου- περιφράγματος για τον πλήρη αποκλεισμό πρόσβασης στις στοές με είσοδο στην οδό Τοσίτσα, Ολύμπου και Ελευθερίου Βενιζέλου και αποτροπή προσέγγισης των κτιρίων επί των οδών Τοσίτσα και Ολύμπου σε απόσταση 2 μέτρων από τα κτίρια στο χώρο πεζοδρομίου με ασφαλές περίφραγμα».

Στην έκθεση επικινδύνου της Πολεοδομίας καλούνται οι ιδιοκτήτες, που υπολογίζονται σε 300, να αποκαταστήσουν άμεσα τις ζημιές, να λάβουν μέτρα ασφαλείας με την ευθύνη αρμόδιου ιδιώτη μηχανικού, να τοποθετήσουν ενημερωτικές πινακίδες για τους πεζούς στα πεζοδρόμια γύρω από το συγκρότημα αλλά και στον εσωτερικό αύλειο χώρο επισημαίνοντας τον κίνδυνο, να ελεγχθούν όλες οι όψεις του συγκροτήματος και να εκδοθεί διοικητική πράξη αποκατάστασης.

Όσον αφορά τον έλεγχο της Πολεοδομίας από στατική και δομική άποψη του Μπιτ Παζάρ, ζητείται να διενεργηθεί έλεγχος φέρουσας ικανότητας όλων των οροφών υπογείων σε όλη τους την έκταση για το σύνολο του κτιριακού συγκροτήματος. Συνολικά, ο πολιτικός μηχανικός της Πολεοδομίας που έκανε την αυτοψία, αποφαίνεται ότι το «κτιριακό συγκρότημα στο σύνολό του παρουσιάζει επικινδυνότητα από δομική άποψη και υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω αποκόλλησης και κατάπτωσης υλικών πέριξ και εντός του Μπιτ Παζάρ».

Ως ενδεδειγμένη λύση για τη διερεύνηση των αιτιών για τις ζημιές στο κτιριακό συγκρότημα, προτείνεται η διενέργεια τεχνικής πραγματογνωμοσύνης από το αρμόδιο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Ξεκαθαρίζεται, ωστόσο, ότι η λήψη των μέτρων ασφαλείας που περιέχοντα στην έκθεση, πρέπει να γίνουν εντός 20 ημερών από τη θυροκόλληση της έκθεσης (17/6/2024) ενώ οι εργασίες αποκατάστασης της επικινδυνότητας πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός 120 ημερών.

«Παρακολουθούμε την κατάσταση και ελέγχουμε, αν θα προβούν σε εργασίες» λέει η αρμόδια αντιδήμαρχος

Η έκθεση επικινδύνου κοινοποιήθηκε και στον δήμο Θεσσαλονίκης -συγκεκριμένα στην αντιδημαρχία αστικής ανάπτυξης και πολεοδομίας. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιδήμαρχος Δήμητρα Αγκαθίδου, πρέπει οι ιδιώτες και ιδιοκτήτες του κτιριακού συγκροτήματος να αναλάβουν την επισκευή.

«Δεν συμμορφώνονται όμως και δεν ανταποκρίνονται στις οχλήσεις για εργασίες αποκατάστασης. Ο μόνος που μπορεί να παρέμβει για να τους εξαναγκάσει, σύμφωνα με τη νομοθεσία, είναι ο εισαγγελέας. Σύμφωνα πάντως με την έκθεση επικινδύνου, έχουν περιθώριο για τις εργασίες μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Εμείς παρακολουθούμε την κατάσταση και ελέγχουμε, αν θα προβούν σε εργασίες» κατέληξε η κ. Αγκαθίδου.

Η ιστορία του Μπιτ Παζάρ

Ξεκίνησε να λειτουργεί σχεδόν πριν από έναν αιώνα ως η προσφυγική αγορά της Θεσσαλονίκης και πήρε το όνομά της από τα ρούχα που είχαν ψείρες (bit=ψείρα στα τουρκικά)και πουλούσαν Μικρασιάτες στους οποίους παραχωρήθηκε το κτιριακό συγκρότημα από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Προσφύγων Θεσσαλονίκης προκειμένου να πουλούν μεταχειρισμένα πράγματα. Στο συγκρότημα κατασκευάστηκαν αρχικά διώροφα κτίρια, με τους επάνω ορόφους να είναι κατοικίες και τα ισόγειά τους εμπορικά μαγαζιά και στο κέντρο δημιουργήθηκε μια περίκλειστη πλατεία με έξι στοές και απολήξεις στις οδούς Τοσίτσα, Βενιζέλου και Oλύμπου.

