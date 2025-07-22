Ανοίγει εκ νέου την Τετάρτη 23 Ιουλίου, μετά την επιτυχή λειτουργία της πέρυσι, η δράση Thessaly Evros Pass, με σκοπό την οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας στις περιοχές της Θεσσαλίας, που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023 και των περιοχών του Έβρου, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2023.

Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων από την Τετάρτη 23 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2025.

Οι τελικοί δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα γίνει μετά τη λήξη των αιτήσεων. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος

Το πρόγραμμα αφορά τρεις προορισμούς (Thessaly A, Thessaly B και Evros) και τρεις χρονικές φάσεις μέσα στο έτος (1: Ιούλιος - Αύγουστος '25, 2: Σεπτέμβριος - Οκτώβριος '25, 3:Νοέμβριος - Δεκέμβριος ΄25).

Οι δικαιούχοι που θα επιλεγούν θα λάβουν άυλες ψηφιακές κάρτες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στις παραπάνω περιοχές για διαμονή, εστίαση (φαγητό) και τοπικές μετακινήσεις.

Οι προορισμοί της δράσης αφορούν τις παρακάτω περιοχές:

- Thessaly A: Δήμος Νοτίου Πηλίου, Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου, Δήμος Βόλου

- Thessaly B: Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Δήμος Αγιάς, Δήμος Τεμπών, Δήμος Πύλης (πλην Δημοτικών Ενοτήτων Γόμφων και Πιαλείων), Δήμος Μετεώρων

- Evros: Δήμος Σουφλίου, Δημοτική ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Για έτος 2025, η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ και μέσω αυτής θα δοθούν συνολικά 11.328 κάρτες, με στόχο να τονωθεί ο τουρισμός και η τοπική οικονομία των πληγεισών περιοχών για τους επόμενους μήνες.

Ειδικότερα, πρόκειται να εκδοθούν:

* 4.164 κάρτες των 150 ευρώ για το Thessaly A (φάση 1: 1.388, φάση 2: 1.388, φάση 3: 1.000)

* 4.164 κάρτες των 150 ευρώ για το Thessaly B (φάση 1: 1.388, φάση 2: 1.388, φάση 3: 1.000) και

* 3.000 κάρτες των 200 ευρώ για το Evros (φάση 1: 1.000, φάση 2: 1.000, φάση 3: 1.000).

Οι δικαιούχοι, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Τo Thessaly Evros Pass για το έτος υλοποίησης 2025 (ομοίως με το έτος υλοποίησης 2024) δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια. Μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι:

* Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση τη φορολογική δήλωση του 2023.

* Δεν έχουν δηλώσει κύρια κατοικία στους προορισμούς που περιλαμβάνει η δράση.

* Δεν είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2024-2025 ή πρόκειται να επιλεχθούν για την περίοδο 2025-2026, ούτε λαμβάνουν αντίστοιχη παροχή από άλλο φορέα για τις ίδιες περιόδους.

Σημείωση: Οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών που εντάσσονται στη δράση εξαιρούνται από την διαδικασία.

Διαδικασία αιτήσεων

Η αίτηση είναι πολύ απλή και γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του vouchers.gov.gr με τους κωδικούς TaxisΝet. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να:

* Συμπληρώσουν στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση email και κινητό τηλέφωνο), τα οποία στη συνέχεια θα επιβεβαιώσουν,

* Επιλέξουν προορισμό και χρονική φάση,

* Δηλώσουν υπεύθυνα ότι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.

Σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας, εφόσον αυτά είναι καταχωρισμένα στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), δεν χρειάζεται περαιτέρω επιβεβαίωση.

Εναλλακτικά, οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν και μέσω ΚΕΠ.

Όσοι επιλεγούν από την κλήρωση θα λάβουν άυλη ψηφιακή κάρτα πριν την έναρξη της περιόδου στην οποία κληρώθηκαν. Η ενεργοποίησή της γίνεται μέσω οδηγιών που αποστέλλει ο Πάροχος Υπηρεσιών - Πληρωμών.

Για τη χρήση της κάρτας απαιτείται smartphone με τεχνολογία NFC.

Σημειώνεται ότι, δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης ή διόρθωσης της αίτησης μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Το Thessaly Evros Pass υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

