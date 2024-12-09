Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα, σε εργοστάσιο παραγωγής μπετόν στη Νάξο, με έναν εργαζόμενο να διαμελίζεται από το μηχάνημα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, ένας 62χρονος, κατά τη διάρκεια πλυσίματος μηχανήματος εντός του εργοστασίου, παρασύρθηκε εντός του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να διαμελισθεί και ως εκ τούτου να βρει τραγικό θάνατο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο, περιπολικά της αστυνομίας και η Πυροσβεστική και χρειάστηκε αρκετή ώρα για να απεγκλωβιστεί η σορός του εργαζομένου.

Προανάκριση για το εργατικό δυστύχημα διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα του ΑΤ Νάξου.



Πηγή: skai.gr

