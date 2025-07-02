Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 17χρονο που χτύπησε συνομήλικό του

Στην περιοχή της Πολίχνης Θεσσαλονίκης, ο συλληφθείς, ένεκα προσωπικών διαφορών, με χρήση σωματικής βίας επιτέθηκε σε 17χρονο - Συνελήφθη και η μητέρα του

Σύλληψη

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων εντόπισαν και συνέλαβαν, χθες το μεσημέρι Τρίτη 1 Ιουλίου στην περιοχή της Νέας Μεσήμβριας, στη Θεσσαλονίκη, 17χρονο για σωματικές βλάβες σε συνομήλικό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, το απόγευμα της 30ης Ιουνίου, στην περιοχή της Πολίχνης, ο συγκεκριμένος συλληφθείς ένεκα προσωπικών διαφορών, με χρήση σωματικής βίας επιτέθηκε σε άλλον 17χρονο.

Επιπλέον, συνελήφθη και η 48χρονη μητέρα του δράστη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη Βία Ανηλίκων
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark