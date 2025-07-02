Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 17χρονο που χτύπησε συνομήλικό του

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων εντόπισαν και συνέλαβαν, χθες το μεσημέρι Τρίτη 1 Ιουλίου στην περιοχή της Νέας Μεσήμβριας, στη Θεσσαλονίκη, 17χρονο για σωματικές βλάβες σε συνομήλικό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, το απόγευμα της 30ης Ιουνίου, στην περιοχή της Πολίχνης, ο συγκεκριμένος συλληφθείς ένεκα προσωπικών διαφορών, με χρήση σωματικής βίας επιτέθηκε σε άλλον 17χρονο.

Επιπλέον, συνελήφθη και η 48χρονη μητέρα του δράστη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πηγή: skai.gr

