Του Στέφανου Νικολαΐδη

Ακυρώνεται μέχρι νεοτέρας, σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, η σημερινή ειδική πτήση επαναπατρισμού των Ελλήνων από το Ντουμπάι που επιθυμούν να ταξιδέψουν μαζί με τα κατοικίδιά τους. Τη συγκεκριμένη πτήση την έχει διοργανώσει το υπουργείο Εξωτερικών με σκοπό τη διευκόλυνση των ιδιοκτητών ζώων, προσφέροντάς τους μια ασφαλή και πρακτική λύση μετακίνησης.

Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα οι αρχές του Ντουμπάι έθεσαν υπό έλεγχο μια πυρκαγιά που από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, η οποία οδήγησε σε προσωρινή αναστολή των πτήσεων. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ανέφεραν οι αρχές.

Το σημερινό περιστατικό είναι το τρίτο στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, έναν από τους πιο πολυσύχναστους διεθνείς ταξιδιωτικούς κόμβους στον κόσμο, αφότου το Ιράν ξεκίνησε τις επιθέσεις του σε χώρες του Κόλπου στις 28 Φεβρουαρίου.

Ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι χώρες του Κόλπου, καθώς και το Ιράκ, η Ιορδανία και η Τουρκία, φιλοξενούν στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να στοχεύσει πολιτικές εγκαταστάσεις όπως αεροδρόμια, ξενοδοχεία και λιμάνια.

«Ένα περιστατικό με drone κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι επηρέασε μία από τις δεξαμενές καυσίμων», ανέφερε το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι στο X.

Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά στους δρόμους και τις σήραγγες που συνδέονται με το αεροδρόμιο, ανέφερε η αστυνομία, ενώ η τοπική αεροπορική εταιρεία Emirates ανέστειλε τις πτήσεις από και προς το Ντουμπάι.

Πηγή: skai.gr

