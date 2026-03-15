Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Προσήλθε στο δικαστήριο Θεσσαλονίκης φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά

19χρονος είχε ταυτοποιηθεί από τις αρχές και δήλωνε διαθέσιμος να θέσει εαυτόν στις δικαστικές αρχές - Προσήλθε σήμερα στα δικαστήρια 

Καλαμαριά

Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης προσήλθε σήμερα, Κυριακή 19χρονος φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.  

Ο 19χρονος είχε ταυτοποιηθεί από τις αρχές και δήλωνε διαθέσιμος να θέσει εαυτόν στις δικαστικές αρχές. Ο δικηγόρος του ενημέρωσε σχετικά την τακτική ανακρίτρια που διαχειρίζεται τη δικογραφία και εκείνη του ζήτησε να κληθεί ο νεαρός, σύμφωνα με το ERTNews. 

Ο 19χρονος, που είναι φαντάρος, εκτιμάται ότι ενημερώθηκε χθες πως καταζητείτο, όταν άκουσε για τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν στους δύο φίλους του 20χρονου.

Σημειώνεται πως ο 23χρονος φερόμενος δράστης έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή-οπλοχρησία. Μέχρι να απολογηθεί παραμένει υπό κράτηση. 

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Καλαμαριά Δολοφονία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark