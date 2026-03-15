Προσήλθε στο δικαστήριο Θεσσαλονίκης φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά

Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης προσήλθε σήμερα, Κυριακή 19χρονος φίλος του 20χρονου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

Ο 19χρονος είχε ταυτοποιηθεί από τις αρχές και δήλωνε διαθέσιμος να θέσει εαυτόν στις δικαστικές αρχές. Ο δικηγόρος του ενημέρωσε σχετικά την τακτική ανακρίτρια που διαχειρίζεται τη δικογραφία και εκείνη του ζήτησε να κληθεί ο νεαρός, σύμφωνα με το ERTNews.

Ο 19χρονος, που είναι φαντάρος, εκτιμάται ότι ενημερώθηκε χθες πως καταζητείτο, όταν άκουσε για τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν στους δύο φίλους του 20χρονου.

Σημειώνεται πως ο 23χρονος φερόμενος δράστης έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή-οπλοχρησία. Μέχρι να απολογηθεί παραμένει υπό κράτηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.