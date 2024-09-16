Συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου στη Ζάκυνθο, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και βία εναντίον τους ένας άνδρας 21 ετών σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Ο νεαρός, ο οποίος είναι από το Πακιστάν και διαμένει στη Ζάκυνθο, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, σε αγροτική περιοχή της Λιθακιάς, οι οποίοι τον σταμάτησαν για έλεγχο. Κατά τη διάρκειά της επιχείρησης πέταξε στο έδαφος μία συσκευασία, που περιείχε ηρωίνη, βάρους 8,2 γραμμαρίων, η οποία και κατασχέθηκε, ενώ προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη, με τη χρήση σωματικής βίας κατά των αστυνομικών.

Προανάκριση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ζακύνθου, στο πλαίσιο της οποίας κατασχέθηκε και δίκυκλη μοτοσυκλέτα, ως μέσο διευκόλυνσης για τη διακίνηση ναρκωτικών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

