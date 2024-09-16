Με αφορμή την αποκάλυψη δύο των κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κακουργηματικών απατών σε βάρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), μέσω εικονικής συνταγογράφησή φαρμακευτικών σκευασμάτων, ο ΙΣΑ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε πειθαρχικές διώξεις των μελών του που εμπλέκονται στην απάτη.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 16 άτομα: 4 γιατροί Δημοσίων Δομών Υγείας, 8 ιδιοκτήτες και υπάλληλοι φαρμακείων, 1 ιατρικός επισκέπτης και 1 άτομο που είχε το ρόλο του μεσάζοντα.

«Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, επ' αφορμής των αποκαλύψεων, για εμπλοκή ιατρών, σε παράνομες συνταγογραφήσεις επισημαίνει ότι καταδικάζει απερίφραστα παραβατικές συμπεριφορές μελών του ιατρικού κόσμου που προκαλούν βλάβη στη δημόσια υγεία και αποβαίνουν επιζήμιες για το σύστημα υγείας.

Ο ΙΣΑ αναμένει από την εισαγγελία τα στοιχεία των ιατρών που συνελήφθησαν προκειμένου να προχωρήσει στις πειθαρχικές διώξεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του» αναφέρεται στην ανακοίνωση..

