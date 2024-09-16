Nova: Μεγάλος χορηγός στο επετειακό 30 ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι ο μεγάλος χορηγός στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας (2-14 Οκτωβρίου) που γιορτάζει φέτος 30 χρόνια κινηματογραφικής μαγείας και θερμής υποστήριξης της εγχώριας δημιουργίας.

Ο διεθνής θεσμός θα πραγματοποιήσει την επίσημη έναρξή του την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2024, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με την πανελλήνια πρώτη προβολή του ANORA, νέας ταινίας του Σον Μπέικερ η οποία ξεκίνησε νικηφόρα την πορεία της από το Φεστιβάλ Καννών, κερδίζοντας τον Χρυσό Φοίνικα, και αναμένεται να συνεχίσει θριαμβευτικά μέχρι τα επερχόμενα Όσκαρ.

Πρόκειται για μια συγκινητικά ταιριαστή έναρξη για την επετειακή έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, καθώς οι Νύχτες Πρεμιέρας αποτέλεσαν το πρώτο Φεστιβάλ παγκοσμίως που διοργάνωσε πλήρες αφιέρωμα στον χαρισματικό δημιουργό του ανεξάρτητου αμερικανικού σινεμά, Σον Μπέικερ, το 2015 και φιλοξενώντας σε πανελλήνια πρεμιέρα όλες τις μετέπειτα δημιουργίες του. Το ANORA είναι επίσης μια ταινία που συνοψίζει πλήρως και με τον πιο ιδανικό τρόπο το πνεύμα και τη φιλοσοφία των Νυχτών Πρεμιέρας, ενός φεστιβάλ το οποίο επί τριάντα συνεχή χρόνια δίνει φωνή σε μερικές από τις πιο συναρπαστικές νέες φωνές του παγκόσμιου σινεμά, συστήνοντάς τες ενθουσιωδώς στο ελληνικό κοινό.

ANORA (ΗΠΑ, 139’)

Παίζουν: Μάικι Μάντισον, Μαρκ Άιντελστεϊν, Γιούρα Μπόρισοβ, Βάσε Τοβμασιάν

Όπως έγραφε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Λουκάς Κατσίκας, «με το ANORA ο Σον Μπέικερ ανοίγει διάπλατα την αγκαλιά του σε ακόμη μία παρία του αμερικανικού ονείρου: μια σπιρτόζικη και μπριόζα σεξεργάτρια που καταλήγει πρωταγωνίστρια (και θύμα) στο δικό της παραμύθι όταν γνωρίζει τον πρίγκιπα τωνονείρων της στο πρόσωπο ενός κακομαθημένου 20χρονου πλουσιόπαιδου, γόνου ενός Ρώσου ολιγάρχη, το οποίο βρίσκεται για σύντομη παραμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλει να παρτάρει ασύστολα με τα λεφτά του μπαμπά.

Ο νεαρός γνωρίζει την Ανόρα στο κλαμπ όπου δουλεύει ως στρίπερ και σε έναν παροξυσμό αλκοόλ, νεανικών ορμονών και ξεκάθαρης ανωριμότητας την κάνει γυναίκα του, με έναν βιαστικό γάμο στο Λας Βέγκας. Η Ανόρα εγκαταλείπει τη δουλειά της προκειμένου να αφοσιωθεί στον “σωτήρα” που προθυμοποιήθηκε να την απαλλάξει από τη μιζέρια της. Όταν μαθαίνουν όμως οι γονείς για τα καμώματα του ανεύθυνου γιόκα τους, κανονίζουν ένα ταξίδι-αστραπή στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να διαλύσουν έναν γάμο που ξέρουν ότι έγινε ξεκάθαρα από αφέλεια και παρόρμηση.

Η ANORA είναι ένας αθυρόστομος συνδυασμός του παραμυθιού της “Σταχτοπούτας” και του “Pretty Woman”, χωρίς τον εξιδανικευμένο ρομαντισμό της πρώτης και δίχως το

χολιγουντιανό λούστρο της δεύτερης. Έχει τον δικό της ατίθασο χαρακτήρα, συνεννοείται με τη λαϊκή γλώσσα του περιθωρίου, γίνεται μια ενήλικη κομεντί κοινωνικών ανισοτήτων και τσακισμένων ονείρων και ταυτόχρονα ένα love story της συμφοράς που σταδιακά μετατρέπεται σε εμπειρία αυτογνωσίας και μάθημα ζωής για μια γυναίκα που ήθελε τόσο πολύ να πιστέψει σε κάτι καλύτερο».

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, με μεγάλο χορηγό τη Nova, θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 14 Οκτωβρίου. Οι αίθουσες που θα φιλοξενήσουν τη φετινή διοργάνωση είναι: ΔΑΝΑΟΣ Ι & ΙΙ, CINOBO ΟΠΕΡΑ Ι & ΙΙ., ΑΣΤΟΡ, ΑΣΤΥ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ και ΠΑΛΛΑΣ.

Στο πλαίσιο στήριξης της Nova στις Νύχτες Πρεμιέρας η ταινία «How to Have Sex» της Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ που απέσπασε στο περσινό φεστιβάλ το βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας, θα κάνει πρεμιέρα στο Novacinema1 την Κυριακή 6/10 στις 22.00 και θα είναι διαθέσιμη και στην πλατφόρμα ΕΟΝ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.