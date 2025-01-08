Ένα σκόρδο για Ρεκόρ Γκίνες

Του Νικόλα Μπάρδη

Για τις γυναίκες στη Νέα Βύσσα Έβρου το φύτεμα των σκόρδων δεν είναι απλώς μία δουλειά. Είναι ολόκληρη τελετουργία. Από τα ρούχα που θα φορέσουν, πριν μπουν στο χωράφι, και το πώς θα φυτέψουν τον σπόρο, μέχρι το περίτεχνο δέσιμο της πλεξούδας. Και ενώ στα γύρω χωριά ουδεμία σχέση έχουν με την καλλιέργεια σκόρδων, το εν λόγω είναι διάσημο για τη σκορδοπαραγωγή του, και μάλιστα έχουν καμάρι και τιμή τους, που παράγουν ένα προϊόν με χαρακτήρα και ταυτότητα.

Τα μέλη του Συλλόγου Γυναικών Νέας Βύσσας περιγράφουν στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με βουρκωμένα μάτια, πως ξεκίνησαν να φυτεύουν σκόρδα. Ήδη από πολύ μικρή ηλικία, κορίτσια 13 και 14 ετών, κι ενώ ακόμη πήγαιναν σχολείο, παράλληλα πήγαιναν και στα χωράφια, να φυτέψουν σκόρδα μαζί με τους δικούς τους. Και έκτοτε, συνεχίζουν ακάθεκτες το φύτεμα, για πολλές δεκαετίες, μέχρι και σήμερα, παρότι πολλές από αυτές ξεπερνούν τα 70 έτη. Αυτήν τη δουλειά την έμαθαν από πολύ μικρές και η δύναμη της συνήθειας, μαζί με το μεράκι, δεν τις αφήνουν σε ησυχία.

Τα σκόρδα είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής τους: από το χωράφι που τα καλλιεργούν, μέχρι το φαγητό που σερβίρουν στο τραπέζι. Είναι περήφανες για τις σοδειές τους, και για ένα ιδιαίτερο ρεκόρ… Η κυρία Δήμητρα, εξίσου μέλος του Συλλόγου, εξιστορεί με περηφάνια το χρονικό συμμετοχής του χωριού στα Ρεκόρ Γκίνες, όπου προσπάθησαν να φτιάξουν τη μεγαλύτερη πλεξούδα σκόρδου στον κόσμο. Το προηγούμενο ρεκόρ το κατείχε η Ουγγαρία με 255 μέτρα, και το ξεπέρασαν φτιάχνοντας μία πλεξούδα 612,70 μέτρων, κατακτώντας το ρεκόρ και κάνοντας το χωριό τους διάσημο.

Εκτός όμως από την περίφημη πλεξούδα, οι γυναίκες του χωριού είναι περήφανες και για τις στολές τους, πίσω από τις οποίες κρύβεται μια άλλη ιστορία. Η στολή εργασίας που φορούν στα χωράφια είναι παραδοσιακή, υφαντή και δεν έχει αλλοιωθεί στο πέρας των χρόνων. Την ίδια στολή φορούσαν οι μητέρες και οι γιαγιάδες τους, την ίδια φορούν κι αυτές σήμερα. Οι πιο μικρές σε ηλικία φορούν την κόκκινη «φανέλα», όπως την αποκαλούν χαρακτηριστικά, και οι πιο μεγάλες την μπλε. Όλες τους όμως είναι συνεπείς, δουλεύουν ομαδικά και ενώ δεν έχουν διαλέξει και την πιο εύκολη ασχολία, την κάνουν με αγάπη. Και γι’ αυτό φυσικά διακρίνονται και αντέχουν στον χρόνο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.