Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας στη Θεσσαλονίκη συνοδεύτηκε από χιονόπτωση στις ορεινές περιοχές της πόλης. Όπως αναφέρει και το thestival, από τα μεσάνυχτα της Κυριακής και μετά άρχισε να χιονίζει σε Χορτιάτη, Ασβεστοχώρι, Πανόραμα, Φίλυρο, Πεύκα, Συκιές, Μετέωρα, Ωραιόκαστρο, Μελισσοχώρι, Λαγυνά.

Δείτε βίντεο από το Φίλυρο:

Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια

Σημαντική αλλαγή παρουσιάζει ο καιρός από τη Δευτέρα 8 Απριλίου. Ειδικότερα, το σκηνικό του καιρού γίνεται άκρως φθινοπωρινό, με βροχές, σποραδικές καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα βόρεια και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται ήδη από το πρωί στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ιδιαίτερη ένταση αναμένεται το πρωί στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, καθώς και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Από την Κυριακή χιονίζει στη Φλώρινα

Από τη Φλώρινα ξεκίνησε η κακοκαιρία του Απριλίου με έντονη χιονόπτωση ακόμα και μέσα στη πόλη. Η θερμοκρασία έκανε “βουτιά” και χιονοπτώσεις σημειώνονται σε όλη την περιφερειακή ενότητα της Φλώρινας, με το χιόνι το βράδυ στην πόλη να έχει φτάσει τα 7 εκατοστά.

Τα σχολεία με αποφάσεις των δημάρχων Φλώρινας, Πρεσπών και Αμυνταίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα.

Η κίνηση σε όλη την Π.Ε. Φλώρινας γίνεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, λόγω χιονόστρωσης και στις περιοχές των Πρεσπών και του Αμυνταίου.

Επί ποδός είναι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, προκειμένου να διατηρηθεί ανοικτό το οδικό δίκτυο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και στα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. Παγετός προβλέπεται το πρωί και τη νύχτα στα βόρεια ηπειρωτικά, προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο χειμερινής επιστροφής στον καιρό της άνοιξης.

Πηγή: skai.gr

