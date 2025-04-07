Ιδιαίτερα άστατος θα είναι σήμερα, Δευτέρα ο καιρός, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και χιονοπτώσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές και στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το πρωί στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια και μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Παράλληλα, χιονοπτώσεις, κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά - ημιορεινά οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές τις πρωινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας και έως το μεσημέρι σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης με υψόμετρο από 400 μέτρα και πάνω και τοπικά στο νομό Έβρου και σε πεδινές περιοχές.

Τα φαινόμενα βαθμιαία από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές της βόρειας χώρας θα εξασθενήσουν και στα δυτικά θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και νωρίς το πρωί στο βόρειο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 10 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και στην Κρήτη τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Χιονοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στο Θερμαϊκό έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι και από τα δυτικά.

Πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά καθώς και τοπικά σε πεδινές περιοχές του νομού Έβρου, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα θαλάσσια τοπικά έως 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια και θα εξασθενήσουν.

Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς, πρόσκαιρα κατά τόπους πυκνές τις πρωινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, πρόσκαιρα το πρωί ισχυρές στα βόρεια τμήματα της Εύβοιας.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί στα νότια νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στις Κυκλάδες σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι σταδιακά θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 5 με 6 και τοπικά στα βόρεια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 και τοπικά στην Κρήτη τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 και νωρίς το πρωί στα βόρεια έως 8 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές, πρόσκαιρα ισχυρές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και τις Σποράδες, όπου πιθανώς θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι.

Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Θεσσαλίας πρόσκαιρα κατά τόπους πυκνές τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και τοπικά στις Σποράδες το πρωί έως 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου.



