Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της επιχείρησης MAGIC PARK αλλά και του δυστυχήματος στο Λούνα Παρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής όπως για τον λόγο ότι ακόμη δημοσιεύονται ανακρίβειες για το συμβάν, τον χώρο των πιστοποιήσεων και βάλλονται κατά της εικόνας της εταιρείας και το προσωπικό της, οφείλουμε να τοποθετηθούμε αργοπορημένα μεν δικαιολογημένα δε όπως θα γίνει παρακάτω αντιληπτό.

Η εταιρεία λειτουργούσε ως διαπιστευμένος φορέας και αναγνωρισμένος από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας από το 2019 μέχρι και την ημέρα του δυστυχήματος και πάντα με σεβασμό των διεθνών εναρμονισμένων προτύπων καθώς και των διαδικασιών - κανονισμών του ΕΣΥΔ και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ο φορέας ουδέποτε παρέκκλινε των διαδικασιών των ανωτέρω, όπως ουδέποτε των εσωτερικών διαδικασιών του κατά τη διεξαγωγή των επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Ξεκινώντας από το δυστύχημα θα πρέπει να ενημερώσουμε και εμείς από τη μεριά μας τους πολίτες, καθώς τα ΜΜΕ απέκρυψαν μία βασική και σημαντική πληροφορία η οποία ακόμη και σήμερα δεν έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας. Την ημέρα του δυστυχήματος ο φορέας δεν είχε ενεργό πιστοποιητικό στο συγκεκριμένο μηχάνημα. Στο μηχάνημα έγινε τεχνικός έλεγχος τον Αύγουστο του 2023 και βάσει της ΥΑ 50116 το μηχάνημα έπρεπε να ελεγχθεί ξανά από διαπιστευμένο φορέα με καταληκτική ημερομηνία μέχρι και τον Απρίλιο του 2024. Το δυστύχημα σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2024, δηλαδή 5 μήνες μετά τη «λήξη» του πιστοποιητικού. Αναφέρουμε «λήξη» καθώς ο επόμενος έλεγχος μπορεί και πρέπει να ζητηθεί από επιχειρηματίες και σε μικρότερο χρονικό διάστημα των 8 μηνών, στην περίπτωση που συμβούν τροποποιήσεις στα μηχανήματα των επιχειρηματιών. Σε αυτές τις σημαντικές τροποποιήσεις των μηχανημάτων απαιτείται εκ νέου έλεγχος για πιστοποίηση. Έλεγχος όμως δεν σημαίνει πιστοποίηση. Οι φορείς δεν είναι αναγκασμένοι μετά από ελέγχους να εκδώσουν πιστοποιητικό αν μια εγκατάσταση δεν πληροί τις προδιαγραφές. Επομένως, η συντήρηση των μηχανημάτων, η διατήρηση της κατάστασης που έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από τον φορέα την ημερομηνία του ελέγχου και η τήρηση του χρονοδιαγράμματος ενός μηχανήματος ώστε να μη βρεθεί εκτεθειμένο είναι πάντα στην ευθύνη του εκάστοτε ιδιοκτήτη.

Σχετικά με το MAGIC PARK, ο φορέας μας κλήθηκε να διενεργήσει αρχικό τεχνικό έλεγχο στις διατάξεις ψυχαγωγίας του πάρκου και λόγω του φόρτου εργασίας της εταιρείας μας, ο επιτόπιος έλεγχος μετατέθηκε χρονικά. Ο τεχνικός έλεγχος του φορέα διενεργήθηκε από μία ομάδα τριών εκπαιδευμένων - έμπειρων επιθεωρητών. Αφού διεξήχθη και ολοκληρώθηκε με επιτυχία από τον φορέα ο προαναφερθείς έλεγχος, ακολούθησαν οι όποιες τροποποιήσεις / διορθωτικές ενέργειες των μη-συμμορφώσεων βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων και της ΥΑ 50116. Όλα τα ανωτέρω τηρήθηκαν σύμφωνα με τις διαδικασίες του φορέα. Για τη διενέργεια όλων των ως άνω διαδικασιών απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Εν κατακλείδι, η εταιρεία μας βρέθηκε στο στόχαστρο των ΜΜΕ με τακτική παραπληροφόρηση ώστε να κατακλύσει την κοινή γνώμη με λάθος εκδοχές των ιστοριών. Ουκ ολίγες φορές προσπάθησε η εταιρεία να ενημερώσει για καταστάσεις αλλά περνούσαν στα ψιλά γράμματα της ενημέρωσης. Η εταιρεία ανέκαθεν τηρούσε τους κανονισμούς και τις διαδικασίες του ΕΣΥΔ και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με σεβασμό στην έννοια της διαπίστευσης.

