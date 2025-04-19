Το ταξίδι του σε κάθε σημείο της χώρας ξεκίνησε το Άγιο Φως, με αφετηρία το Μετόχι του Παναγίου Τάφου, το οποίο στις 19:35 έφθασε στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με το κυβερνητικό αεροσκάφος, από τα Ιεροσόλυμα.

Σημειώνεται πως στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έφθασε στις 19:30, με το κυβερνητικό αεροσκάφος, το Ανέσπερο Άγιο φως από τα Ιεροσόλυμα. Πραγματοποιήθηκε σύντομη τελετή υποδοχής στο Αεροδρόμιο, με εκπροσώπους της Εκκλησίας , τον μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυερωτικής Νικόλαο και της ελληνικής κυβέρνησης. Της ελληνικής αποστολής από τα Ιεροσόλυμα ηγούνταν ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ο βουλευτής της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος συμμετείχε στην αποστολή ως εκπρόσωπος της Βουλής και επικεφαλής της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, την Εκκλησία της Ελλάδος εκπροσώπησε ο Μητροπολίτης Γρεβενών Δαβίδ, ενώ στην αποστολή συμμετείχε και ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου, αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος.

Αμέσως μετά την άφιξη στο Ελ. Βενιζέλος το Άγιο Φως μεταφέρθηκε στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου, στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στα Αναφιώτικα της Πλάκας, όπου ακολουθεί πιστά το τυπικό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Είναι ο πρώτος ναός στον οποίο φτάνει το Άγιο Φως το Σάββατο της Ανάστασης και από εκεί διανέμεται σε κάθε εκκλησία της χώρας.

Από την Αθήνα, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί με προγραμματισμένες, αλλά και έκτακτες, ειδικές πτήσεις, των ελληνικών αεροπορικών εταιρειών, σε 18 προορισμούς της ελληνικής επικράτειας. Ήδη, οι πιστοί αρχίζουν να συγκεντρώνονται στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου, περιμένοντας το Ανέσπερο Φως.

Ειδικότερα, οι προγραμματισμένες και έκτακτες πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, διαμορφώνονται ως εξής:

- Αθήνα – Ζάκυνθος ΟΑ 052 19:40 – 21:00

- Αθήνα – Θεσσαλονίκη Α3 126 19:45 – 20:40

- Αθήνα – Ιωάννινα Α3 166 20:10 – 21:25

- Αθήνα – Καλαμάτα Α3 232 20:30 – 21:25

- Αθήνα – Λήμνος Α3 266 19:45 – 20:45

- Αθήνα – Σαντορίνη Α3 360 20:30 – 21:25

- Αθήνα – Χανιά OA 3000 (έκτακτη, ειδική πτήση) 19:30 – 20:30

- Αθήνα – Λάρισα OA 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση) 19:30 – 20:40

- Λάρισα – Κεφαλονιά OA3003 (έκτακτη, ειδική πτήση) 21:00 – 21:50

- Αθήνα – Σάμος OA3006 (έκτακτη, ειδική πτήση) 19:30 – 20:30

- Σάμος – Κως OA3005 (έκτακτη, ειδική πτήση) 20:50 – 21:20

Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Κύθηρα, Μυτιλήνη, Ρόδος και Χίος θα λάβουν το Άγιο Φως με αεροσκάφη της SKY express και συγκεκριμένα:

- Αθήνα – Αλεξανδρούπολη GQ294 20:30-21:45

- Αθήνα – Ηράκλειο GQ216 20:55-21:45

- Αθήνα – Κέρκυρα GQ274 20:30-21:35

- Αθήνα – Κύθηρα GQ440 21:00-21:50

- Αθήνα – Μυτιλήνη GQ304 20:30-21:35

- Αθήνα – Ρόδος (έκτακτη, ειδική πτήση) GQ284 20:20-21:20

- Αθήνα – Χίος GQ244 20:35-21:25

Η μυστηριακή Τελετή της Αφής στον Πανάγιο Τάφο

Ο Ελληνορθόδοξος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κρατώντας δύο δεσμίδες από 33 αναμμένα κεριά στα χέρια του βγαίνει από τον Πανάγιο τάφο, σύμφωνα με το ertnews.gr. Οι καμπάνες του Ιερού Ναού της Αναστάσεως ηχούν χαρμόσυνα, ενώ χιλιάδες πιστοί από διάφορες εθνικότητες, ανάμεσα τους και Έλληνες που κατάφεραν να ταξιδέψουν στους Αγίους Τόπους προσμένουν το φως της ελπίδας. Το Άγιο Φως σαν ένα πύρινο κύμα μεταφέρεται σε όλους όσοι κατάφεραν να βρεθούν στο εσωτερικό του Ναού της Αναστάσεως. Συγκίνηση χαρά δέος και αγαλλίαση κυριαρχούν όταν το ανέσπερο φως μεταλαμπαδεύεται από πιστό σε πιστό και το αναστάσιμο μήνυμα σε κάθε καρδιά.

Είχε προηγηθεί ιερή λιτανεία τρεις φορές γύρω από το ιερό κουβούκλιου στο οποίο εσωκλείεται ο Πανάγιος τάφος, ο έλεγχος στο εσωτερικό του για να αποκλειστεί η παρουσία αντικειμένου που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά και η αποσφράγιση της Πύλης. Ο πατριάρχης αφού εκδύεται τα αρχιερατικά του άμφια εισέρχεται στον Πανάγιο τάφο κρατώντας τέσσερις δεσμίδες κεριών δύο από τις οποίες παρέδωσε από τις δύο οπές που υπάρχουν στο κουβούκλιο, τόσο στον ορθόδοξο ιερέα για να το παραδώσει στον σκευοφύλακα, όσο και στον Αρμένιο ο ιερέα.

Λίγο αργότερα ο πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος παρέδωσε με κάθε επισημότητα στην ελληνική αντιπροσωπεία το αναστάσιμο φως

