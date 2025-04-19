Ανθρώπινος σκελετός εντοπίστηκε στην Κρυόβρυση - Επιχείρηση στο Μιτσικέλι

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν κάτοικοι της Κρυόβρυσης και πυροσβεστικές δυνάμεις αργά το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Στο σημείο, εξαιρετικά δύσβατο εγκλωβίστηκαν κυνηγετικά σκυλιά και έτσι ξεκίνησε επιχείρηση για τη διάσωσή τους.

Η επιχείρηση αυτή αποκάλυψε ανθρώπινα οστά στο σημείο.

Ήδη στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας ενώ αναμένεται και Ιατροδικαστής.

Για το εύρημα ενημερώθηκε η εισαγγελία από την οποία αναμένεται να δοθούν οδηγίες για τους χειρισμούς που θα ακολουθήσουν.

Εικάζεται ότι ο σκελετός ανήκει στον νεαρό Σλοβάκο φοιτητή που εργαζόταν εθελοντικά σε ΜΚΟ . Ο 23χρονος είχε εξαφανιστεί τον περασμένο Ιούλιο όταν είχε αποφασίσει να κάνει ορειβασία στο Μιτσικέλι.

Παρά τις πολυήμερες προσπάθειες για την αναζήτησή του τότε δεν είχε εντοπιστεί κανένα ίχνος του.

