Ακρωτηριαστικά τραύματα στα άκρα του δεξιού του χεριού, έχει υποστεί ένας 15χρονος ημεδαπός κατά τη διάρκεια ρίψης εκρηκτικής ύλης στο λιμάνι της Καλύμνου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή ο τραυματίας, μεταφέρθηκε αρχικά με Περιπολικό σκάφος στο λιμάνι της Κω και από εκεί με αεροδιακομιδή στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ.

Από το Λιμεναρχείο Καλύμνου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν οι κηδεμόνες του 15χρονου, για παράβαση του άρθρου 360 του Π.Κ. «Παραμέληση εποπτείας ανηλίκου» και του Ν.2168/1993 «Περί όπλων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

