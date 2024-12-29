Έναν μήνα λειτουργίας κλείνει τη Δευτέρα το Μετρό της Θεσσαλονίκης, που άλλαξε ριζικά τον συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης. Ο πρώτος απολογισμός είναι συνολικά θετικός, με τα στοιχεία να δείχνουν μείωση 10%, κατά μέσο όρο, του αριθμού των οχημάτων που εισέρχονται στο κέντρο, ενώ αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη λειτουργία του νέου χώρου στάθμευσης στη Νέα Ελβετία.

Τη ζωή τους να αλλάζει και να γίνεται ευκολότερη είδαν οι Θεσσαλονικείς σχεδόν έναν μήνα από τη λειτουργία του μετρό, με τα σχόλια να είναι από θετικά έως ενθουσιώδη. «Τώρα που άνοιξε το μετρό σαφέστατα έχουμε πιο πολύ επισκεψιμότητα, έρχεται πιο πολύς κόσμος» δήλωσε στον ΣΚΑΪ η Φιλιώ Δεβετζή.

Μετακινήσεις πιο γρήγορες, λιγότερη ταλαιπωρία και οικονομική ανάσα για την τοπική αγορά με τους επαγγελματίες να βλέπουν ήδη σημάδια αλλαγής. Πολλοί από αυτούς έχουν τις επιχειρήσεις τους κοντά σε σταθμούς του Μετρό και βλέπουν αύξηση της πελατείας τους.

«Θετικό πρόσημο» βάζουν και οι οδηγοί ταξί. Έξι πιάτσες δημιουργήθηκαν για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται να δημιουργηθούν κι άλλες πιάτσες στους υπόλοιπους σταθμούς.

Η λειτουργία του Μετρό έχει φέρει σημαντική αποσυμφόρηση στους κεντρικούς άξονες της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με έρευνα του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ το χρονικό διάστημα από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου, ο αριθμός των αυτοκινήτων μειώθηκε μεσοσταθμικά κατά περίπου 10% ημερησίως στο κέντρο της πόλης. Αντίστοιχα, μείωση κατά 14% παρατηρείται στον ημερήσιο αριθμό των οχημάτων που εισέρχονται στην πόλη από τα δυτικά, ενώ μείωση κατά 6% για όσους εισέρχονται από τα ανατολικά και τους όμορους δήμους της πόλης.

Στη δημιουργία χώρου στάθμευσης στον σταθμό της Νέας Ελβετίας που θα εξυπηρετεί 400 οχήματα προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Διευρυμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης για το Fly Over και το Μετρό

Διευρυμένη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης για το Fly Over με θέμα τα συμπεράσματα για τον πρώτο μήνα λειτουργίας του Μετρό θα πραγματοποιηθεί εξάλλου τη Δευτέρα στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης. Τη συνεδρίαση συγκαλεί ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, ενώ το ραντεβού έχει δοθεί στις 9.30π.μ. στην αίθουσα "Νικόλαος Μάρτης" του ΥΜΑΘ. Θα συζητηθούν οι θετικές επιπτώσεις του Μετρό στο κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης και θα επανεξεταστούν οι ρυθμίσεις και τα μέτρα που είναι σε ισχύ λόγω των εργασιών κατασκευής του Fly Over.

Έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. και δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας και δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, οι δήμαρχοι του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, οι διοικήσεις των Ο.Α.Σ.Θ., Ο.Σ.Ε.Θ., Εγνατίας Οδού, Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., ΔΕΘ-Helexpo και Ο.Λ.Θ., οι επικεφαλής των Υγειονομικών Περιφερειών και του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ, η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., της Τροχαίας Θεσσαλονίκης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εκπρόσωποι του ΙΜΕΤ-ΕΚΕΤΑ και εκπρόσωποι της κοινοπραξίας του έργου.

