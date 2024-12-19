«Το νομοσχέδιο αυτό συζητείται εδώ και 12 μήνες και έχει αξιολογηθεί για την ποιότητά τους και από την αρμόδια επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που την απαρτίζουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί καθηγητές» τόνισε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι δεν αποτελεί τιμή σε όσους με θεατρικό και εισαγγελικό ύφος προσπαθούν να μονοπωλήσουν την οδύνη τους για τα θύματα και την τραγωδία των Τεμπών. Απέρριψε όπως είπε, «τις ακρότητες», αλλά και τις «σαθρές και ακαταλόγιστες καταγγελίες», λέγοντας ότι και τα δύο λειτουργούνε ως συγκοινωνούντα δοχεία που ευνοούν τα άκρα, που στρέφονται και δηλητηριάζουν την Δημοκρατία. Ο κ. Ταχιάος επεσήμανε ότι με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, μπαίνει τέλος στο «ανεκτέλεστο» που επικρατούσε επί χρόνια στις αναθέσεις στα δημόσια έργα και αυτό αποτελεί τομή.

Σχετικά με την ασφάλεια του μετρό της Θεσσαλονίκης, είπε ότι θα πρέπει να διαφυλαχθεί και να προστατευτεί. Είναι ασφαλέστερο από οποιοδήποτε άλλο σιδηροδρομικό μέσο, καθώς είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί δεν είναι εκτεθειμένο τόσο πολύ σε εξωτερικούς παράγοντες. Αυτό που συνέβη το περασμένο Σάββατο, ήταν μια βλάβη που προκάλεσε την αυτόματη διακοπή της κυκλοφορίας και οι επιβάτες δεν περπάτησαν ούτε πάνω σε ηλεκτροφόρα καλώδια, ούτε σε λαγούμια, ούτε στα σκοτάδια όπως γράφτηκε. Έγιναν όσα προβλέπονται από τους κανόνες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Σχετικά με το κόστος του μετρό της Θεσσαλονίκης, ο κ. Ταχιάος είπε ότι για την βασική του γραμμή η σύμβαση κλείνει περίπου στο 1,6 δισ. ευρώ και μαζί με την επέκταση στην γραμμή Καλαμαριά θα κοστίσει στα 3 δισ. ευρώ, δεν υπάρχει κανένας τριπλασιασμός που λέχθηκε.

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι σήμερα ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έστειλε επιστολή στον κ. Σταϊκούρα όπου του ζητάει να «συναντήσει» την Αττικό Μετρό για τον σταθμό των Εξαρχείων, δηλαδή να μην προβαίνει σε δικαστικές παρεμβάσεις για να αμυνθεί απέναντι σε όσους ζητούν να μην γίνει ο σταθμός. Αυτές οι καθυστερήσεις, είπε ο κ. Ταχιάος, έχουν επίπτωση στο κόστους του έργου - και πρόσθεσε απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ότι «εάν θέλετε να προστατεύσετε την αξία του Μετρού, θα πρέπει εσείς να 'συνετίσετε' τον δήμαρχο Αθηναίων και να αποφασίσει με ποιους θέλει να είναι: Με τους λίγους που δεν θέλουν στα Εξάρχεια το μετρό, ή με τους πολλούς Αθηναίους που θέλουν το μετρό και χρειάζονται και θέλουν να ζήσουν με αυτό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.