Οδηγός κυνήγησε με το λεωφορείο συνάδελφό του, που έφευγε με μοτοσυκλέτα - Συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής 58χρονος οδηγός λεωφορείου στο Βοτανικό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε διαπληκτισμό με 46χρονο συνάδελφό του, ενώ και οι δύο ήταν έξω από τα οχήματά τους στη συμβολή των οδών Αγίου Πολυκάρπου και Αμφιπόλεως.

Ο 46χρονος στη συνέχεια επιχείρησε να φύγει από το σημείο με τη μοτοσυκλέτα του, ωστόσο ο 58χρονος επιβιβάστηκε στο λεωφορείο και χτύπησε τον 46χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στα άνω και τα κάτω άκρα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΑΤ Κολωνού.



Πηγή: skai.gr

