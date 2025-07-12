Δεκάδες χιλιάδες προσκυνητές συρρέουν από χθες στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, για τη γιορτή του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη, τη μνήμη του οποίου τιμά σήμερα η Εκκλησία.

O τάφος του Αγίου Παϊσίου βρίσκεται μέσα στο Μοναστήρι και οι πιστοί προσέρχονται μαζικά για να προσκυνήσουν. Από χθες, Παρασκευή 11 Ιουλίου, τα Ι.Χ. αυτοκίνητα δεν ανεβαίνουν στο μοναστήρι και η μεταφορά των προσκυνητών γίνεται με λεωφορείο.

Ο Τάφος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου

Η κοσμοσυρροή είναι τόσο μεγάλη, που οι πιστοί περιμένουν στην ουρά για να προσκυνήσουν στον τάφο του Αγίου μέχρι και 4ώρες.

Μάλιστα, χθες το βράδυ μία 61χρονη γυναίκα λιποθύμησε από την ορθοστασία και της παρασχέθηκαν οι πρώτες.

Τους τελευταίους μήνες της ζωής του, μετά από νοσηλεία για τον καρκίνο, ο γέροντας Παΐσιος έμενε στο Μοναστήρι - από τον Νοέμβριο του 1933 μέχρι και τις αρχές Ιουλίου του 1994.

Λίγες μέρες πριν πεθάνει, εξέφρασε την επιθυμία του να ταφεί εκεί και να μην γίνει ποτέ εκταφή των λειψάνων του.

Η επιγραφή στον Τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου

Ο Γέροντας Παΐσιος εκοιμήθη στις 12 Ιουλίου του και ετάφη πίσω από ιερό του Ναού του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου.

Καθημερινά, αλλά κυρίως κάθε χρόνο στη γιορτή του, άνθρωποι κάθε ηλικίας προστρέχουν στον τάφο του για να αντλήσουν δύναμη, βοήθεια και παρηγοριά.

Πληροφορίες και φωτογραφίες από agiospaisios.gr, ekklisiaonline.gr





