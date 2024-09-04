Λογαριασμός
Ταυτοποιήθηκε ο «πιστολέρο» στη Θεσσαλονίκη - Είχε ανοίξει «πυρ» έξω από μπαρ τραυματίζοντας 22χρονο

Εξιχνιάστηκε επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από κέντρο διασκέδασης

πυροβολισμοί σε μπαρ

Επεισόδιο με πυροβολισμούς το οποίο εκτυλίχθηκε τον περασμένο Ιούλιο, έξω από κέντρο διασκέδασης, στην περιοχή των Σφαγείων, στη Θεσσαλονίκη, εξιχνίασε η ΕΛ.ΑΣ.

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε ένας 25χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, αποπειράθηκε να πυροβολήσει εναντίον 22χρονου, ενώ στη συνέχεια πυροβόλησε εναντίον δύο ακόμη αντρών, 38 και 35 ετών, τραυματίζοντας στο γόνατο τον πρώτο. Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είναι ημεδαποί ενώ δεν έγινε γνωστή η αιτία του επεισοδίου.

Κατά την αυτοψία στο σημείο του συμβάντος, αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής Θεσσαλονίκης κατάσχεσαν δύο κάλυκες φυσιγγίων πυροβόλου όπλου που, μαζί με βολίδα φυσιγγίου η οποία αφαιρέθηκε από το πόδι του παθόντα, απεστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 25χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, φυσίγγια και καθαριστικά πιστολιού, όπως επίσης μικροποσότητα κάνναβης.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

