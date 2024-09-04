Την Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου, ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, κάλεσε τους επαγγελματίες που έλαβαν ειδοποιήσεις για την εξόφληση χρεών από τη χρήση τραπεζοκαθισμάτων στην παραλία από τον ΟΛΒ, να «συντονιστούν και δείρουν» στους υπαλλήλους του Οργανισμού Λιμένος Βόλου.

Σήμερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Εισαγγελία Βόλου παρενέβη αυτεπάγγελτα κατά του δημάρχου, δίνοντας εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για να ερευνηθεί αν προκλήθηκε κίνδυνος στη δημόσια τάξη.

Ο δήμαρχος επέκρινε έντονα τον ΟΛΒ για την αποστολή ειδοποιητηρίων σε επιχειρηματίες της παραλίας, ζητώντας τους να πληρώσουν οφειλές, ενώ προέτρεψε τους επαγγελματίες να αντιδράσουν δυναμικά. Παράλληλα επέκρινε και την εφορεία που έστειλε κλιμάκια για ελέγχους αυτό το Σαββατοκύριακο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.