Θεσσαλονίκη: Εκτός κινδύνου ο 25χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς στην Πυλαία

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο 25χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Το θύμα (ημεδαπός) φαίνεται να δέχθηκε τουλάχιστον δύο πυροβολισμούς με συνέπεια να τραυματιστεί στο στήθος και στο χέρι.

Νεότερη ενημέρωση αναφέρει ότι ο 25χρονος βρισκόταν σε καντίνα κοντά στα κοιμητήρια της περιοχής όταν δέχθηκε τα πυρά. Ο 25χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Ο δράστης ή οι δράστες παραμένουν άφαντοι, ενώ οι έρευνες του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του ο παθών θα εξεταστεί από τους αστυνομικούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.