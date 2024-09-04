Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής της συναυλίας «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» στο Καλλιμάρμαρο.

Συγκεκριμένα από τις 18:00 έως τη λήξη της συναυλίας θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους, ως εξής:

- Αρδηττού, στο τμήμα της από Λεωφ. Βουλιαγμένης έως τη Λεωφ. Βασ. Όλγας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βασ. Κων/νου, και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λεωφ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της από την Λεωφ. Βασ. Όλγας έως την οδό Ερατοσθένους, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βασ. Σοφίας, και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη, καθώς και στο τμήμα της από την οδό Ριζάρη έως την Λεωφ. Βασ. Όλγας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αρδηττού και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη (μετά το πέρας της συναυλίας).

- Λεωφ. Βασ. Όλγας, καθ' όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Καλλιμάρμαρο.

Η Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

