Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Oρθόδοξο Εορτολόγιο, η Εκκλησία τιμάει τον Άγιο Βαβύλα τον Ιερομάρτυρα και Επίσκοπο Αντιοχείας και τα Τρία Παιδιά που μαρτύρησαν μαζί μ’ αυτόν: Αμμώνιο, Δονάτο και Φαύστο.

Γιορτάζουν τα ονόματα: Ααρών, Άνθιμος, Ανθιμία, Ερμιόνη, Ερμίνα, Μωυσής, Μωσής, Μωυσία, Μωσία, Ροζαλία, Ρόζυ, Ρόζα, Ωκεανός, Ωκεάνιος, Ωκεάνης, Ωκεανία, Ωκεανή, Ωκεανίς

Ανατολή ήλιου: 06:58 - Δύση ήλιου: 19:50

Σελήνη 1.2 ημερών

Πηγή: skai.gr

