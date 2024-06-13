Κηφισιά: Συνελήφθη 45χρονος για κλοπές από σπίτια

Συνελήφθη, το απόγευμα της Δευτέρας στην Κηφισιά ένας 45χρονος, κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έπειτα από σήμα του κέντρου για περιστατικό κλοπής σε σπίτι στην Κηφισιά, εντόπισαν τον 45χρονο και τον οδήγησαν τον Τμήμα Ασφαλείας Κηφισιάς.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, ο 45χρονος τουλάχιστον κατά τους τελευταίους δύο μήνες, είχε διαπράξει 6 κλοπές και 4 απόπειρες κλοπής από σπίτια στις περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας αφαιρώντας τιμαλφή και ποδήλατα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

