Από το Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας εξιχνιάστηκε απάτη σε βάρος 84χρονης που έγινε τον προηγούμενο μήνα στη Νάουσα Ημαθίας και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 53χρονου άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της 10ης Μαΐου 2024 συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι η κόρη της έχει τραυματιστεί. Ζήτησε χρήματα για να υποβληθεί δήθεν σε άμεση χειρουργική επέμβαση.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ, το οποίο παρέλαβε ο προαναφερόμενος άνδρας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των άγνωστων συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, συνιστά:

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους, που προσπαθούν να σας πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσετε χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού σας προσώπου.

Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή σας.

Μην κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια, χωρίς πρώτα να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το συγκεκριμένο πρόσωπο προς επιβεβαίωση.

Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με το οικείο σας πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη «γραμμή».

Μην δεχτείτε οποιαδήποτε συνάντηση – ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.).

Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.