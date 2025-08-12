Ενας ακόμα Τούρκος υπήκοος, διεθνώς διωκόμενος με ερυθρά αγγελία της Interpol, συνελήφθη, χθες, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς έχει καταδικαστεί στην Τουρκία για εμπόριο - προμήθεια ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών και αγορά, αποδοχή και κατοχή ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών προς χρήση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο διωκόμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: skai.gr

