Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Βέροιας, με θύματα έναν 44χρονο και τον 13χρονο γιο του.
Ο οδηγός του φορτηγού με ρυμουλκούμενο είναι ένας 34χρονος, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας.
Υπενθυμίζεται ότι τραγικό θάνατο βρήκαν ένας πατέρας 44 ετών και ο γιος του 13 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Βέροιας και συγκεκριμένα, στον άξονα από τη Χαλκηδόνα προς τον Λουδία.
Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν επίσης, η σύζυγος του 44χρονου και ακόμη ένα ανήλικο παιδί της οικογένειας, συγκρούστηκε με φορτηγό.
Ολοκληρώθηκε #απεγκλωβισμός ενός άνδρα και ενός ανήλικου χωρίς τις αισθήσεις τους, καθώς και ενός τραυματισμένου ανήλικου από Ε.Ι.Χ. όχημα και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στην περιοχή Λουδίας Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2025
Η 43χρονη γυναίκα και ο 9χρονος γιος της, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο Γεννηματάς, καθώς τραυματίστηκαν ελαφρά.
Στην επιχείρηση του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά τους συμμετείχαν τρία ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και ένα όχημα ταχείας ανταπόκρισης.
#Διασώστες_ΕΚΑΒ_Θεσσαλονίκης #Τροχαίο #Ασθενοφόρο pic.twitter.com/nIyVrSoXa4
— Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης (@SomateioEKAB2) June 28, 2025
