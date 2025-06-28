Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού στο τραγικό τροχαίο με θύμα πατέρα και γιο

Τραγικό θάνατο βρήκαν ένας πατέρας 44 ετών και ο γιος του 13 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Βέροιας

Τροχαίο

Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Βέροιας, με θύματα έναν 44χρονο και τον 13χρονο γιο του.

Ο οδηγός του φορτηγού με ρυμουλκούμενο είναι ένας 34χρονος, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας.

Υπενθυμίζεται ότι τραγικό θάνατο βρήκαν ένας πατέρας 44 ετών και ο γιος του 13 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Βέροιας και συγκεκριμένα, στον άξονα από τη Χαλκηδόνα προς τον Λουδία.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν επίσης, η σύζυγος του 44χρονου και ακόμη ένα ανήλικο παιδί της οικογένειας, συγκρούστηκε με φορτηγό.

Η 43χρονη γυναίκα και ο 9χρονος γιος της, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο Γεννηματάς, καθώς τραυματίστηκαν ελαφρά.

Στην επιχείρηση του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά τους συμμετείχαν τρία ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και ένα όχημα ταχείας ανταπόκρισης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

