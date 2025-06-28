Λογαριασμός
Ανείπωτη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκροί πατέρας και γιος σε τροχαίο δυστύχημα στην παλιά εθνική οδό

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν επίσης, η σύζυγος του 44χρονου και ακόμη ένα ανήλικο παιδί της οικογένειας, συγκρούστηκε με φορτηγό

Τραγικό θάνατο βρήκαν ένας πατέρας 44 ετών και ο γιος του 13 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Βέροιας και συγκεκριμένα, στον άξονα από τη Χαλκηδόνα προς τον Λουδία.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν επίσης, η σύζυγος του 44χρονου και ακόμη ένα ανήλικο παιδί της οικογένειας, συγκρούστηκε με φορτηγό.

Η 43χρονη γυναίκα και ο 9χρονος γιος της, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο Γεννηματάς, καθώς τραυματίστηκαν ελαφρά.

Στην επιχείρηση του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά τους συμμετείχαν τρία ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και ένα όχημα ταχείας ανταπόκρισης.

