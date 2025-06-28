Ολοσχερώς κάηκε αυτοκίνητο μετά από φωτιά που ξέσπασε, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ενώ αυτό κινούνταν προς Θεσσαλονίκη στο ύψος του Στρυμονικού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Σερρών, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα με 4 άνδρες από την Π.Υ. Σερρών, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε μερικώς στο πρανές αυτοκινητοδρόμου σε ξερά χόρτα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου βγήκε άμεσα μόνος του από αυτό και είναι καλά στην υγεία του.

Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Π.Υ. Σερρών.

