Η απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, σε περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη, από τις 8 το πρωί της Κυριακής ως τις 8 το πρωί της Δευτέρας, προβλέπεται σε απόφαση της αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Χαλκιδικής Αικατερίνης Ζωγράφου, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία θα απαγορεύεται στη Χερσόνησο Κασσάνδρας «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» (Τ.Κ. Παλιουρίου), στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και τη Συκιά) και στον Δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

Είχε προηγηθεί αντίστοιχη απόφαση που προέβλεπε την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε προστατευόμενες περιοχές και δάση του Δήμου Κασσάνδρας από σήμερα το πρωί ως αύριο το πρωί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

