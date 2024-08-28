Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος δύο ανήλικων αδελφών, συνελήφθη ένας 75χρονος, υπήκοος Γερμανίας, στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.
Είχε προηγηθεί σχετική καταγγελία της μητέρας των αγοριών τα οποία είναι 12 και 14 ετών, αντίστοιχα. Κατά την ίδια καταγγελία, η συγκεκριμένη πράξη συνέβη κατ' επανάληψη το διάστημα από 21 έως 26 Αυγούστου, στην αυλή του σπιτιού του 75χρονου.
Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
