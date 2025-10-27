Ένας 19χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για τροχαίο με εγκατάλειψη, καθώς παρέσυρε μια γυναίκα με το όχημά του και την εγκατέλειψε αιμόφυρτη στην άσφαλτο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thestival.gr, το τροχαίο έγινε γύρω στις 23:15 το βράδυ της Κυριακής στη Λεωφόρο Νίκης, στο ύψος της Αριστοτέλους. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 19χρονος οδηγώντας αυτοκίνητο τραυμάτισε 27χρονη πεζή και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο του ατυχήματος χωρίς να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές ή να περιθάλψει την παθούσα.

Μετά από αναζητήσεις από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, ο νεαρός εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Επιπλέον, σε έλεγχο που διενεργήθηκε μετά τον εντοπισμό του, προέκυψε ότι οδηγούσε το εν λόγω όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

