Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εργασιακής εκμετάλλευσης μεταναστών στην Ηλεία

Κύκλωμα εργασιακής εκμετάλλευσης μεταναστών στην Ηλεία, αποκάλυψε η έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας.

Εμπλεκόμενοι στην περίπτωση αυτή είναι ένας υπήκοος Πακιστάν που κατά πληροφορίες έχει τη «βάση» του στην Ηλεία και συντονίζει τις μεταφορές και ένας ανήλικος ομοεθνής του, με ρόλο την παραλαβή αλλοδαπών και την προώθησή τους στην ενδοχώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris News, το κουβάρι της υπόθεσης, ξεκίνησε να ξετυλίγεται στον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της ηπειρώτικης πόλης.

Αστυνομικοί του Τμήματος Αλλοδαπών της ΥΔΕΕ Ηγουμενίτσας εντόπισαν και συνέλαβαν τέσσερις αλλοδαπές στον σταθμό του ΚΤΕΛ. Ο ανήλικος αλλοδαπός, που επίσης συνελήφθη, τις προμήθευε με εισιτήρια, για τη μετάβασή τους με λεωφορείο στην περιοχή της Μανωλάδας, όπου θα εργάζονταν.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Ασφάλειας Ηγουμενίτσας, οι αλλοδαπές, από το Νεπάλ, εκ των οποίων οι δύο 22 ετών, και οι υπόλοιπες 23 και 31 ετών, αντίστοιχα, είχαν εισέλθει νωρίτερα παράνομα στην Ελλάδα, μέσω της ελληνοαλβανικής μεθορίου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας. Ο ανήλικος κατηγορείται για διευκόλυνση προώθησης μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας και οι γυναίκες από το Νεπάλ για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη για το άτομο που είχε δώσει τις εντολές στον ανήλικο.

