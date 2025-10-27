Λίγες ώρες πριν από την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, η ατμόσφαιρα στη Λάρισα είναι ιδιαίτερα τεταμένη.

Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς εκφράζονται έντονοι φόβοι για επεισόδια και αποδοκιμασίες σε βάρος κυβερνητικών στελεχών, μέσα σε ένα περιβάλλον κοινωνικής δυσπιστίας και οργής. Τα σκάνδαλα που συγκλονίζουν την κοινή γνώμη, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών που συνεχίζει να προκαλεί κλυδωνισμούς, συντηρούν ένα κλίμα απογοήτευσης σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει και το onlarissa, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας δηλώνουν εξοργισμένοι. Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνδυασμό με τα συνεχιζόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κλίμα. Πολλοί παραγωγοί μιλούν πλέον για «κοροϊδία», κάνοντας λόγο για ανεπάρκεια και αδιαφορία εκ μέρους της πολιτείας. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών και πολιτικών αντιπαραθέσεων, έχει πλήξει σοβαρά την αξιοπιστία του κρατικού μηχανισμού, εντείνοντας το ήδη φορτισμένο κλίμα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστου Κέλλα, στο κέντρο της Λάρισας, ήρθε να προσθέσει επιπλέον ανησυχία. Περίπου δεκαπέντε μέλη της αναρχικής συλλογικότητας «Ρουβίκωνας» πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική «παρέμβαση», πετώντας τρικάκια και αναρτώντας πανό με συνθήματα που αφορούσαν τον αγροτικό κόσμο και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ενέργεια, σύμφωνα με τα ίδια τα μέλη της συλλογικότητας, είχε συμβολικό χαρακτήρα και στόχευε να αναδείξει την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας.

Ο κ. Κέλλας, σε δήλωσή του μετά το περιστατικό, καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, τονίζοντας πως «η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται» και ότι τέτοιες ενέργειες «δεν πρόκειται να εκφοβίσουν κανέναν». Παράλληλα, τόνισε ότι η έρευνα γύρω από τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχιστεί «χωρίς να υπολογίζεται πολιτικό κόστος».

Ωστόσο, το πολιτικό θερμόμετρο παραμένει στα ύψη. Η επικείμενη παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Λάρισα προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς δεν αποκλείεται να υπάρξουν αποδοκιμασίες ή οργανωμένες αντιδράσεις. Ήδη έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με την αστυνομία να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για να αποτρέψει οποιαδήποτε ένταση ή επεισόδιο κατά τη διάρκεια της εθνικής εορτής.

Πηγή: skai.gr

