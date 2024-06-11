Αλαλούμ επικρατεί με τα σχολεία της Αττικής ενόψει καύσωνα, καθώς άλλα θα «βάλουν λουκέτο», ενώ άλλα θα παραμείνουν ανοιχτά ευρισκόμενα μάλιστα σε… γειτονικές περιοχές.

Οι υψηλές θερμοκρασίες των επόμενων ημερών κλείνουν αρκετές σχολικές μονάδες της χώρας αύριο Τετάρτη 12 Ιουνίου και μεθαύριο Πέμπτη 13 Ιουνίου, αλλά όχι όλες, με κάθε δημοτική αρχή να λαμβάνει δική της απόφαση με δικά της κριτήρια, τα οποία είναι συζητήσιμα για πολλούς γονείς, οι οποίοι πρέπει να αναζητούν τηλεφωνικά υπευθύνους ή ιστοσελίδες για να μάθουν τι μέλλει γενέσθαι για τα παιδιά τους.

Είναι ενδεικτικό ότι τα σχολεία στη Νέα Ιωνία θα παραμείνουν ανοιχτά, ενώ, όχι πολύ μακρύτερα, στο Μαρούσι, θα κλείσουν.

Έτσι, τα σχολεία Παρασκευή και Δεύτερα που ήταν ούτως η άλλως κλειστά λόγω ευρωεκλογών, τώρα κλείνουν και πάλι, Τετάρτη και Πέμπτη σε πρώτη φάση.



Πάντως, οι Πανελλαδικές, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας, θα διεξαχθούν κανονικά.





Την αρχή έκανε ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος ανακοίνωσε πως αναστέλλεται η εκπαιδευτική λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός του Δήμου, για αύριο Τετάρτη 12 Ιουνίου και μεθαύριο Πέμπτη 13 Ιουνίου, ενόψει του επικείμενου καύσωνα.

Για την Παρασκευή 14 Ιουνίου η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί την Πέμπτη ανάλογα με το δελτίο επικινδυνότητας.

Νωρίτερα η δημοτική Αρχή ανακοίνωσε ότι λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών την Τετάρτη 12/6 και την Πέμπτη 13/6, οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Αθηναίων, καθώς και η κεντρική υπηρεσία (Ρόδου 181, Σεπόλια) θα λειτουργήσουν από τις 7 π.μ. έως τις 2 μ.μ. Το ελαστικό ωράριο λειτουργίας θα εφαρμοστεί σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας - Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του επικείμενου καύσωνα».

Kλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Βριλήσσια, Διόνυσο, Ηράκλειο, Μοσχάτο, Ταύρο, Ιλίσια, Πειραιά, Πετρούπολη, Χαϊδάρι, δήμο Σαρωνικού, Μαρούσι, Πειραιά, Ψυχικό-Φιλοθέη, Βύρωνα, Κορωπί, δήμο Αχαρνών, Γαλάτσι (μόνο Πέμπτη), Πέραμα, δήμος Ζωγράφου, δήμος Αγίου Δημητρίου, Αγία Βαρβάρα, Καισαριανή, Υμηττός και Μαρκόπουλο.

