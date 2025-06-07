Στη σύλληψη ανήλικης, η οποία επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε άλλη ανήλικη προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Πέμπτη στον Εύοσμο. Μία 15χρονη μαζί με μία φίλη της προσέγγισαν τη 16χρονη, την οποία περίμεναν κάτω από το σπίτι της. Η 15χρονη επιτέθηκε στη 16χρονη, ένεκα προγενέστερης παρεξήγησης και άρχισε να τη χτυπά, ενώ η φίλη της πρώτης βιντεοσκοπούσε το περιστατικό με κινητό τηλέφωνο.

Η 15χρονη συνελήφθη χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, με τις κατηγορίες της πρόσκλησης σωματικών βλαβών και παραβίασης προσωπικών δεδομένων, ενώ η μητέρα της συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η 16χρονη μετά την επίθεση που δέχθηκε απευθύνθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.