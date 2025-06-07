Ένα σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο δυστύχημα στον Άλιμο με θύμα μία 65χρονη δημοτική υπάλληλο το οποίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου, έρχεται στη δημοσιότητα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο οδηγός του ταξί φαίνεται να προσκρούει με ταχύτητα πάνω στο απορριμματοφόρο, χωρίς να φρενάρει με αποτέλεσμα να παρασύρει την άτυχη γυναίκα. Η σύγκρουση μάλιστα ήταν τόσο σφοδρή που το μεγάλο όχημα ταλαντεύεται.

Τραγική φιγούρα ο συνάδελφος της 65χρονης ο οποίος, είδε όλα να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια του, χωρίς να μπορεί να το πιστέψει.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τόσο ο οδηγός του ταξί, όσο και ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Συγκεκριμένα, σε βάρος του 58χρονου οδηγού του απορριμματοφόρου ασκήθηκε ποινική δίωξη για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Και οι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.