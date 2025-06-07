Σε σοβαρή κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται η 62χρονη που υπεβλήθη κατά λάθος σε μετάγγιση αίματος τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στον ΣΚΑΪ, το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή «Οι Δεκατιανοί» ο δικηγόρος της οικογένειας της 62χρονης, Αθανάσιος Αλεξόπουλος η κατάστασή της παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με χθες.

Επίσης, ο γιος της γυναίκας μιλώντας στην εκπομπή αναφέρθηκε στα όσα συνέβησαν. «Μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν ότι έκαναν λάθος... δεν μας το είπαν στο τηλέφωνο, μετά.» είπε.

«Έγινε 3 και μας πήραν 6 εμάς» ανέφερε και πρόσθεσε: «Στην αρχή δύο γιατροί μας λένε να περιμένουμε τον διευθυντή. Και ο διευθυντής ήρθε μετά από 3 ώρες.

«Μπήκαμε μέσα, ήταν 6 άτομα με κατεβασμένο το κεφάλι. "Έγινε ένα λάθος" που μάλλον αυτό μεγάλωσε» μας είπαν.

«Μάλλον» (μας είπαν) έκαναν λάθος, αυτό. Η μαμά ήταν όρθια. Πήγε τουαλέτα μόνη της. Μιλάγαμε, κάναμε πλάκα. Είχε μια αιμορραγία μικρή μετά το εγκεφαλικό το μικρό. Μας είπαν ότι θα απορροφηθεί με την κατάλληλη αγωγή. Μίλησα με τον νευρολόγο, μου λέει θα κάνουμε εισαγωγή, έχεις πρόβλημα; Λέω όχι, εννοείται. Θα την παρακολουθήσουμε μου λέει, ούτε ορό της έβαλαν όλα καλά.».

Ο ίδιος σχολίασε πως η υπόθεση θα πάει νομικά.

