Για πολλαπλές απειλές που συνδέονται άμεσα με την κλιματική κρίση και επιτείνουν τους κινδύνους σε δασικά οικοσυστήματα, υποδομές και κατοικημένες περιοχές, προειδοποιεί ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στο ΕΡΤNews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5».

Μεταξύ άλλων ο καθηγητής, στηλιτεύει τη δραματική μείωση των δασικών εκτάσεων στην Αττική, εστιάζει στις δασικές πυρκαγιές, την ξηρασία, αλλά και την αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο.

Δραματική απώλεια δασών στην Αττική

«Έχει χαθεί ένα 70% του δασικού ιστού τα τελευταία 25 χρόνια», τονίζει ο κ. Λέκκας, υπογραμμίζοντας πως «δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε ούτε ένα δέντρο από την Αττική». Επισημαίνει ότι τα εναπομείναντα περιαστικά δάση βρίσκονται σε κακή κατάσταση, με ξερά πεύκα και κακή διαχείριση.

Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Υπάρχει ένα κομμάτι της Πεντέλης προς τον Διόνυσο, κάποια σημεία στα Μελίσσια, η Πάρνηθα που παλεύει να κρατηθεί, και ο Υμηττός που αντέχει». Όπως σημειώνει, ο Υμηττός αποτελεί πρότυπο πρόληψης: «Υπάρχει ο Σύνδεσμος Δήμων του Υμηττού που έχει καταστήσει τον Υμηττό ένα πρότυπο κέντρο πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, με εθελοντές, σύγχρονες τεχνολογίες και δομές».

Φωτιές, ξηρασία και μύκητες απειλούν το δασικό οικοσύστημα

Ο κ. Λέκκας αναφέρεται και σε έναν επικίνδυνο συνδυασμό φαινομένων: «Η κλιματική κρίση επιτείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έχουμε ξηρασία, πυρκαγιές και, αμέσως μετά, πλημμύρες».

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και για τους μύκητες που καταστρέφουν τα δάση: «Σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας παρατηρείται προσβολή από μύκητες σε πλατάνια και έλατα. Έχω συγκεκριμένα παραδείγματα από την Καρδίτσα, την πατρίδα μου, όπου το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό».

Όπως αναφέρει, «έχει απασχολήσει τον Τύπο και τις αρχές, όμως τα περιθώρια αντιμετώπισης είναι περιορισμένα, γιατί πρόκειται για φαινόμενο μεγάλης έκτασης».

Μετά τις φωτιές, έρχονται οι πλημμύρες

«Τα φαινόμενα είναι αλληλένδετα. Η ξηρασία οδηγεί σε δασικές πυρκαγιές. Μετά τις πυρκαγιές έρχονται έντονες βροχοπτώσεις που προκαλούν πλημμύρες και κατολισθήσεις», εξηγεί ο καθηγητής. Προσθέτει ότι η απογύμνωση του εδάφους ενισχύει τον φαύλο κύκλο: «Μπαίνουμε σε έναν κύκλο που είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει».

Αυξημένη σεισμική δραστηριότητα, αλλά όχι ανησυχία για «ντόμινο»

Αναφερόμενος στη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων εβδομάδων, κυρίως στη Ρόδο, την Ιεράπετρα, τη Σαντορίνη, τον Κορινθιακό και τη Λήμνο, ο Ευθύμιος Λέκκας εξηγεί:

«Παρατηρούμε αύξηση της σεισμικότητας, αλλά οι σεισμοί αυτοί δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Γίνονται σε διαφορετικά τεκτονικά πλαίσια. Δεν υπάρχει διέγερση από τον έναν σεισμό στον άλλον». Όπως εξηγεί: «Ο σεισμός στη Ρόδο, για παράδειγμα, είχε εστιακό βάθος 60 χλμ., ενώ αυτός στην Ιεράπετρα ήταν ρηχός, στα 5 χλμ.».

Σαντορίνη και Κρήτη: Προβλήματα κατολισθήσεων

Για τα προβλήματα κατολισθήσεων, ειδικά σε τουριστικές περιοχές, όπως η Κρήτη και η Σαντορίνη, ο κ. Λέκκας ανέφερε: «Η Κρήτη είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Οι απότομες πλαγιές και τα φαράγγια γειτνιάζουν με τουριστικές υποδομές. Μετά από σεισμούς ή έντονες βροχοπτώσεις, πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα».

Όσον αφορά τα λιμάνια της Σαντορίνης, τόνισε ότι έχουν ληφθεί μέτρα: «Έχει εκδοθεί νέα απόφαση για την ασφαλή πρόσβαση στα λιμάνια, με εξαίρεση δύο-τρεις πολύ επικίνδυνες περιοχές. Από τον Σεπτέμβριο έχουν δρομολογηθεί μεγάλα έργα ώστε του χρόνου να έχουμε πολύ υψηλό επίπεδο ασφάλειας».

🇹🇷 Τουρκία: Αναμένεται μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη

Ο κ. Λέκκας αναφέρθηκε και στην Τουρκία, τονίζοντας: «Ο σεισμός είναι νομοτελειακό φαινόμενο. Ένα μεγάλο τμήμα του ρήγματος δεν έχει σπάσει και αναμένεται να σπάσει». Όπως είπε, «υπάρχουν πιθανότητες 70% να εκδηλωθεί μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια».

Κλείνοντας, προτρέπει σε προσοχή και προετοιμασία: «Δεν είναι βροχή να πάρεις ομπρέλα. Είναι σύνθετο ζήτημα. Πρέπει να προσέχει κανείς πού μένει, σε ποια κτίρια, ειδικά σε περιοχές υψηλού σεισμικού κινδύνου».

Πηγή: skai.gr

