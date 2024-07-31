Στη σύλληψη 40χρονης που ενέχεται σε υπόθεση εκβίασης κατ' εξακολούθηση προχώρησαν, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Προηγήθηκε καταγγελία 39χρονης, σύμφωνα με την οποία η 40χρονη, από τις αρχές του 2018 απαίτησε εκβιαστικά και απέσπασε τμηματικά το χρηματικό ποσό των 80.000 ευρώ περίπου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, οι δύο γυναίκες, έχοντας δημιουργήσει ψεύτικο προφίλ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, συνομιλούσαν αμφότερες με ημεδαπό άντρα. Η 40χρονη ανέφερε ψευδώς ότι ο άντρας και ο αδερφός του, όταν κατάλαβαν ότι πρόκειται για ψεύτικο προφίλ, ήθελαν να κινηθούν νομικά εναντίον της 39χρονης, αν δεν προέβαινε στη συστηματική πληρωμή διάφορων χρηματικών ποσών. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την αστυνομία, δημιούργησε αίσθημα φόβου στην παθούσα, λέγοντας ψευδώς ότι οι δύο άντρες τις παρακολουθούσαν, με αποτέλεσμα να δώσει το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό.

Βραδινές ώρες, χθες, σε προκαθορισμένο ραντεβού σε περιοχή των Σερρών, εμφανίσθηκε η 40χρονη και συνελήφθη, όταν παρέλαβε συμφωνηθέν ποσό ύψος 300 ευρώ.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

