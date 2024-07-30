Συνελήφθη, σύμφωνα με την τυπική διαδικασία που προβλέπει ο νόμος και οδηγήθηκε στο τμήμα για κατάθεση, ο οδηγός της νταλίκας που εξετράπη της πορείας της και έπεσε στις ράγες του σιδηροδρομικού δικτύου, όπου συγκρούστηκε με διερχόμενη αμαξοστοιχία, κοντά στην Αυλίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε και στους δύο οδηγούς αλκοτέστ, τα οποία βγήκαν αρνητικά.

Όπως υποστήιξε η εταιρεία που ανήκε το φορτηγό, ο οδηγός ανέφερε πως έσκασε το λάστιχο και κατέληξε κοντά στις γραμμές του τρένου. Μετά από 4 λεπτά πέρασε το τρένο το οποίο βρήκε πάνω στην γωνία του κοντέινερ που μετέφερε το φορτηγό, με αποτέλεσμα να διπλώσει η νταλίκα. Στον οδηγό, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, έγινε αλκοτέστ και κατόπιν μεταφέρθηκε με περιπολικό στο Αστυνομικό Τμήμα για να δώσει κατάθεση.

Οι τρεις τραυματίες είναι σε καλή κατάσταση, ενώ στο σημείο έσπευσε αρχικά μια μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και δύο ασθενοφόρα για παροχή πρώτων βοηθειών

